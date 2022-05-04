Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня
Новая серия сериала "Смотрите, у меня есть ядерное оружие"
9111
Президент рф владимир путин посылает сигнал о серьезности намерений применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют демонстративные полеты над москвой самолета Ил-80 – воздушного командного пункта на случай ядерной опасности.
Специально переоборудованный Ил-80 носит "гордое" название "летающий кремль", он должен обеспечить возможность президенту рф управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле. Самолет совершает пролеты уже несколько дней подряд.
На эрэфии власти заявляют, что это связано с его участием в параде победы. Тем не менее, в последний раз "летающий кремль" вылетал на 9 мая 12 лет назад – в 2010-м. Британские эксперты предполагают, что так путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия.
Популярное сейчас
- Один тайм сенсации. Вильярреал - Ливерпуль. 2:3. ВИДЕО голов и обзор матча
- Зеленский: Режим тишины будет только если путин сам захочет переговоры
- Реал Мадрид - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов на 04.05.2022
- Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО