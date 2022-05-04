Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня

Президент рф владимир путин посылает сигнал о серьезности намерений применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют демонстративные полеты над москвой самолета Ил-80 – воздушного командного пункта на случай ядерной опасности.

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Специально переоборудованный Ил-80 носит "гордое" название "летающий кремль", он должен обеспечить возможность президенту рф управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле. Самолет совершает пролеты уже несколько дней подряд.

На эрэфии власти заявляют, что это связано с его участием в параде победы. Тем не менее, в последний раз "летающий кремль" вылетал на 9 мая 12 лет назад – в 2010-м. Британские эксперты предполагают, что так путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия.