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Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня

Общие новости
(2 голосов)

Новая серия сериала "Смотрите, у меня есть ядерное оружие"

Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня

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Новина українською

Президент рф владимир путин посылает сигнал о серьезности намерений применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют демонстративные полеты над москвой самолета Ил-80 – воздушного командного пункта на случай ядерной опасности.

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Специально переоборудованный Ил-80 носит "гордое" название "летающий кремль", он должен обеспечить возможность президенту рф управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле. Самолет совершает пролеты уже несколько дней подряд.

На эрэфии власти заявляют, что это связано с его участием в параде победы. Тем не менее, в последний раз "летающий кремль" вылетал на 9 мая 12 лет назад – в 2010-м. Британские эксперты предполагают, что так путин шлет сигнал Западу о серьезности своих намерений относительно применения ядерного оружия.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
04.05.2022 в 10:48
Для цього літачка вже є своя ракета
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0
0
Черноморчик (Одесса )
04.05.2022 в 10:10
Яке воно конченне !
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+2
0
can (Торонто, Львов)
04.05.2022 в 09:30
Редакция, я заблокирован? Почену не проходят коментарии?
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.05.2022 в 08:58
Ну кортить згоріти на "роботі". Сядь в танк та приїжджай! Джавелін чи Стугна знайдеться!
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+5
0

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