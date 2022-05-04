Начал движение ракетный дивизион. В беларуси заявили о "внезапной проверке" сил реагирования
Нужно ли напоминать, кто дал рф плацдарм для нападения на Украину
Getty Images / Global Images Ukraine
В белорусских вооруженных силах началась внезапная проверка готовности. В частности, один из ракетных дивизионов начал перемещаться в район назначения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения".
Как сообщают СМИ в беларуси и россии, "цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки".
Якобы данная проверка не будет нести "никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Интересно, что буквально на днях лукашенко и путин провели телефонные переговоры.
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