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Папа Римский: патриарх кирилл 20 минут доказывал мне необходимость войны с картой в руках

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"А я вам сейчас покажу…"

Папа Римский: патриарх кирилл 20 минут доказывал мне необходимость войны с картой в руках

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Папа Римский Франциск рассказал, что глава рпц патриарх кирилл около 20 минут с картами в руках рассказывал ему о том, почему россии было необходимо начать полномасштабное вторжение в Украину. Цитирует Папу издание Corriere della Sera.

"Первые 20 минут с картой в руках он читал мне обоснование войны. Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, мы должны использовать язык Иисуса, чтобы искать пути мира".

Понтифик подчеркнул в разговоре с кириллом, что "патриарх не должен превращаться в путинского алтарника". Отметим, что Папа Римский и шут путина разговаривали по Zoom около 40 минут.

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В статье: Папа Римский война с Россией
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Источник:
corriere.it

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