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Не только запрет на нефть. Президент Еврокомиссии представила шестой пакет санкций

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Зверства рф в Буче повергли европейцев в шок

Не только запрет на нефть. Президент Еврокомиссии представила шестой пакет санкций

Ursula von der Leyen

Новина українською

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала новый шестой пакет санкций против российской федерации за вторжение агрессора в Украину.

"Сегодня, 4 мая, мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы перечислим высокопоставленных военных и других солдат рф, совершивших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности".

"Во-вторых, мы снижаем скорость Сбербанка, безусловно, крупнейшего банка россии, а также двух других крупных банков. В-третьих, мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду".

"Наконец, сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Необходимо максимально усилить давление на россию, минимизировав влияние рф на нашу экономику".

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Много всего необходимо будет отстроить. Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести огромные инвестиции для проведения необходимых реформ. Будущее Европейского Союза сегодня также пишется и в Украине".

Андрей Ермак подчеркнул, что ЕС намерен отказаться от российской нефти в ближайшие 6 месяцев. Такой план введения нефтяного эмбарго обсуждается сейчас представителями стран Евросоюза. По данным WSJ, Венгрия и Словакия могут получить больше времени на отказ от импорта российского энергоресурса из-за более сложного процесса диверсификации, а именно 20 месяцев.

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В статье: санкции война с Россией Урсула фон дер Ляйен
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Источник:
twitter.com/vonderleyen

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