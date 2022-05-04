Не только запрет на нефть. Президент Еврокомиссии представила шестой пакет санкций

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала новый шестой пакет санкций против российской федерации за вторжение агрессора в Украину.

"Сегодня, 4 мая, мы представляем шестой пакет санкций. Во-первых, мы перечислим высокопоставленных военных и других солдат рф, совершивших военные преступления в Буче. Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности".

"Во-вторых, мы снижаем скорость Сбербанка, безусловно, крупнейшего банка россии, а также двух других крупных банков. В-третьих, мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду".

"Наконец, сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти. Необходимо максимально усилить давление на россию, минимизировав влияние рф на нашу экономику".

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Много всего необходимо будет отстроить. Именно поэтому я предлагаю начать работу над масштабным пакетом восстановления для наших украинских друзей. Этот пакет должен принести огромные инвестиции для проведения необходимых реформ. Будущее Европейского Союза сегодня также пишется и в Украине".