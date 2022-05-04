"Печать темных сил и пометки кровью". российская пропаганда обвинила ВСУ в черной магии

Пропагандистские российские т.н. риа "новости" продолжают кормить своих потребителей отборным шлаком. Сегодня, 4 мая, украинские минометчики были обвинены в применении "черной магии":

"Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка в ЛНР, были предприняты попытки "освятить" оружие и сделать пометки кровью. Символ "является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики".