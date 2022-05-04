"Печать темных сил и пометки кровью". российская пропаганда обвинила ВСУ в черной магии
Каждый раз все сложнее и сложнее комментировать бред
риа
Пропагандистские российские т.н. риа "новости" продолжают кормить своих потребителей отборным шлаком. Сегодня, 4 мая, украинские минометчики были обвинены в применении "черной магии":
"Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка в ЛНР, были предприняты попытки "освятить" оружие и сделать пометки кровью. Символ "является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики".
"В самом штабе нашли релиз украинских силовиков с рассказом о потерях на Донбассе. На нем есть полосы от крови, притом, что в других местах подобных следов нет", – в очередной раз соврали риа "новости".
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