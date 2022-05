У испанца и вовсе юбилей. Сегодня отмечают День рождения Фабрегас и Фернандиньо

Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Бразилии. Сегодня, 4 мая, Ферна отмечает свой День рождения – ему исполняется 37 лет.

В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.

6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо четырежды брал золотые медали АПЛ, а в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019.

Wishing @fernandinho a very Happy Birthday! ???????? Enjoy your day, Skipper ???? #ManCity pic.twitter.com/V6Ew0BaazU

Также сегодня отмечает День рождения Франсеск Фабрегас, испанцу исполняется 35 лет. Воспитывался в академии "Барселоны", выступал за "Арсенал", каталонцев и "Челси".

Сейчас опорный хавбек защищает цвета "Монако". Играл за сборную Испании. Чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).

Happy Birthday to @cesc4official, who turns 35 today ????



One of the most underrated midfielders. ???? pic.twitter.com/tkJ1ysIfEi