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У испанца и вовсе юбилей. Сегодня отмечают День рождения Фабрегас и Фернандиньо

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May the Force be with them

У испанца и вовсе юбилей. Сегодня отмечают День рождения Фабрегас и Фернандиньо

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Бразилии. Сегодня, 4 мая, Ферна отмечает свой День рождения – ему исполняется 37 лет.

В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.

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6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо четырежды брал золотые медали АПЛ, а в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019.

Также сегодня отмечает День рождения Франсеск Фабрегас, испанцу исполняется 35 лет. Воспитывался в академии "Барселоны", выступал за "Арсенал", каталонцев и "Челси".

Сейчас опорный хавбек защищает цвета "Монако". Играл за сборную Испании. Чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).

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В статье: Фернандиньо Сеск Фабрегас
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