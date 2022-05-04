У испанца и вовсе юбилей. Сегодня отмечают День рождения Фабрегас и Фернандиньо
May the Force be with them
Getty Images / Global Images Ukraine
Фернандо Луис Роза, более известный как Фернандиньо – бразильский футболист, экс-хавбек донецкого "Шахтера" и полузащитник английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Бразилии. Сегодня, 4 мая, Ферна отмечает свой День рождения – ему исполняется 37 лет.
В составе донецкого клуба хавбек 6 раз становился чемпионом Украины, 4 раза поднимал над головой Кубок страны и столько же Суперкубок. В 2009 году Фернандиньо выиграл с "Шахтером" Кубок УЕФА.
6 июня 2013 года "горняки" получили 40 миллионов евро за игрока, после чего бразилец переехал в Манчестер. В футболке "Сити" Фернандиньо четырежды брал золотые медали АПЛ, а в составе сборной Бразилии стал обладателем Кубка Америки-2019.
Wishing @fernandinho a very Happy Birthday! ????????— Manchester City (@ManCity) May 4, 2022
Enjoy your day, Skipper ????#ManCity pic.twitter.com/V6Ew0BaazU
Также сегодня отмечает День рождения Франсеск Фабрегас, испанцу исполняется 35 лет. Воспитывался в академии "Барселоны", выступал за "Арсенал", каталонцев и "Челси".
Сейчас опорный хавбек защищает цвета "Монако". Играл за сборную Испании. Чемпион мира (2010), двукратный чемпион Европы (2008, 2012).
Happy Birthday to @cesc4official, who turns 35 today ????— Talk Chelsea (@talkchelsea) May 4, 2022
One of the most underrated midfielders. ???? pic.twitter.com/tkJ1ysIfEi
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