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Финляндия перебрасывает к границе с рф тяжелое вооружение

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От орков можно ожидать чего угодно

Финляндия перебрасывает к границе с рф тяжелое вооружение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Финляндии начало переброску тяжелого вооружения в сторону российской границы. В направлении финско-российской границы были направлены два железнодорожных состава, которые полностью были загружены военной техникой.

К границе поехали танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи. По оценкам экспертов, финны отправили к рубежам чуть ли не половину своих бронетанковых войск.

Напомним, Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая. Также правительство страны желает отгородиться от россии забором.

Читайте такжеФинляндия утвердит решение о вступлении в НАТО на следующей неделе, в планах страны – забор с рф

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В статье: война с Россией
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