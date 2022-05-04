Финляндия перебрасывает к границе с рф тяжелое вооружение
От орков можно ожидать чего угодно
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Министерство обороны Финляндии начало переброску тяжелого вооружения в сторону российской границы. В направлении финско-российской границы были направлены два железнодорожных состава, которые полностью были загружены военной техникой.
К границе поехали танки Leopard 2A6, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи. По оценкам экспертов, финны отправили к рубежам чуть ли не половину своих бронетанковых войск.
Напомним, Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже 12 мая. Также правительство страны желает отгородиться от россии забором.
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