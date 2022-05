В беларуси заметили движение военной техники в сторону границ Литвы и Украины

Сегодня утром, 4 мая, белорусская военная техника выехала в сторону украинской и литовской границ. В 06:00 по киевскому времени колонна из 30 единиц военной техники бсу двигалась из Минска в сторону Ошмянского района (литовской границы по трассе М7).

На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К. Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС бсу начал движение из Бреста в сторону Мокран (украинской границы по трассе Р-17).

В состав колонны входило порядка 25-30 единиц техники, в их числе ракетные установки 5П85 и РЛС радиолокатор подсвета и наведения 5Н63 с пунктом боевого управления.

08:30. A division of S-300PS missile system of the Belarusian Armed Forces was moving from Brest towards Makrany / Ukrainian border along the R-17 highway. 1/2 pic.twitter.com/b3rCVNHJFO

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.

The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy