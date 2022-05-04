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В беларуси заметили движение военной техники в сторону границ Литвы и Украины

Общие новости
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Фото и видео прилагаются

В беларуси заметили движение военной техники в сторону границ Литвы и Украины

Belarusian Hajun project

Новина українською

Сегодня утром, 4 мая, белорусская военная техника выехала в сторону украинской и литовской границ. В 06:00 по киевскому времени колонна из 30 единиц военной техники бсу двигалась из Минска в сторону Ошмянского района (литовской границы по трассе М7).

На видео показаны бронетранспортеры БТР-82А и бронетранспортеры командной машины БТР-80К. Около 08:30 дивизион ракетного комплекса С-300 ПС бсу начал движение из Бреста в сторону Мокран (украинской границы по трассе Р-17).

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В состав колонны входило порядка 25-30 единиц техники, в их числе ракетные установки 5П85 и РЛС радиолокатор подсвета и наведения 5Н63 с пунктом боевого управления.

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В статье: война с Россией
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