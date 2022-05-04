"Законная цель". шойгу пригрозил уничтожением поставок оружия из стран НАТО в Украину
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Министр нападения российской федерации сергей шойгу в очередной раз заявил, что транспортные средства НАТО с оружием и амуницией, прибывшие на территорию Украины для ВСУ, будут уничтожаться войсками орков.
"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения".
Ранее российские чиновники неоднократно угрожали наносить удары по поставкам западного оружия в Украину.
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