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Это'О о Золотом мяче: Если ты африканец, тебе сложнее выиграть его. Это факт

Общие новости
(1 голосов)

Легендарный нападающий считает, что при голосовании есть дискриминация

Это'О о Золотом мяче: Если ты африканец, тебе сложнее выиграть его. Это факт

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Бывший нападающий "Реала", "Барселоны", "Интера" и других клубов Самюэль Это'О высказался о трудностях африканских игроков в борьбе за Золотой мяч. "Мы таланты, а не бедняки", – приводит его слова La Repubblica.

"Это констатация факта. Если ты африканский игрок, тебе сложнее выиграть его. Только у Веа в 1995-м получилось. 27 лет назад. Это также должно изменить спортивную историю нашего континента.

Мы не просто бедные люди, обреченные на судьбу, уготованную нам другими, мы обладаем техническим совершенством: звезда НБА Джоэл Эмбиид из "Филадельфии" – камерунец, и хотя он только что получил травму, он был одним из лучших игроков чемпионата. Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей выиграл "Гент-Вевельгем", став первым африканским гонщиком, одержавшим победу в великой классике.

Мы таланты, а не бедняки", – сказал бывший нападающий "Барселоны".

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В статье: Самуэль Это'О Золотой мяч Барселона Реал (Мадрид) Интер
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Источник:
repubblica.it

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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
04.05.2022 в 23:03
Ніякої дискримінації немає. Просто завжди хтось грав трішки краще в клубі і збірній ніж африканський футболіст. ЕтоО був топ, а Веа був нереально крутий в свій час.
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