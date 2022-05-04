Это'О о Золотом мяче: Если ты африканец, тебе сложнее выиграть его. Это факт
Легендарный нападающий считает, что при голосовании есть дискриминация
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Бывший нападающий "Реала", "Барселоны", "Интера" и других клубов Самюэль Это'О высказался о трудностях африканских игроков в борьбе за Золотой мяч. "Мы таланты, а не бедняки", – приводит его слова La Repubblica.
"Это констатация факта. Если ты африканский игрок, тебе сложнее выиграть его. Только у Веа в 1995-м получилось. 27 лет назад. Это также должно изменить спортивную историю нашего континента.
Мы не просто бедные люди, обреченные на судьбу, уготованную нам другими, мы обладаем техническим совершенством: звезда НБА Джоэл Эмбиид из "Филадельфии" – камерунец, и хотя он только что получил травму, он был одним из лучших игроков чемпионата. Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей выиграл "Гент-Вевельгем", став первым африканским гонщиком, одержавшим победу в великой классике.
Мы таланты, а не бедняки", – сказал бывший нападающий "Барселоны".
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