Королевский камбек Мадрида, титул Реброва и президентство Шевы. Главные новости за 4 мая

UA-Футбол состав для вас подборку главных новостей за среду, 4 мая.

"Реал" совершил очередной невероятный камбек в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. После поражения в первом матче 1/2 финала против "Манчестер Сити" (4:3), королевский клуб вновь уступал и на "Бернабеу". На 73-й минуте ответной игры "горожане" открыли счёт усилиями Рияда Мареза, а мячу предшествовал выход Александра Зинченко на замену. Но затем "Реал" включил свою магию. Вышедший с лавки Родриго оформил дубль голами на 90-й и 91-й минуте, переведя игру в экстра-тайм. А в дополнительное время Бензема заработал пенальти, и сам же его и реализовал. 3:1. В финале Мадрид сыграет с "Ливерпулем", как и в 2018-м году.

"Аль-Айн" стал обладателем Кубка ОАЭ, обыграв в финале турнира "Шабаб Аль-Ахли". После ничьи 2:2 в основное время команда Сергея Реброва оказалась хладнокровнее в послематчевой серии пенальти – 5:4. Для украинского специалиста это первый трофей за время работы на Ближнем Востоке. Также "Аль-Айн" с 7-очковым отрывом лидирует во внутреннем чемпионате, так что у Реброва есть все шансы на золотой дубль.

Андрей Шевченко может стать президентом "Пескары", выступающей в итальянской Серии С. Об этом сообщает издание Calciomercato. Согласно их информации, украинец может представлять группу инвесторов, но также возможен вариант, при котором Шевченко приобретёт долю акций клуба. В настоящий момент экс-тренер сборной Украины находится в Пескаре, где недавно провёл встречу с нынешним владельцем команды Даниэле Себастьяни.

"Динамо" обыграло "Базель" в благотворительном матче. Киевляне открыли счёт на 23-й минуте усилиями Караваева, но швейцарцы отыгрались до перерыва благодаря мячу Салаи. После перерыва за "Базель" отличился Эспозито, выведя свою команду вперёд. Но замены Мирчи Луческу перевернули игру. Сначала Андриевский сравнял счёт после дальнего удара, а затем Попов вырвал для киевлян победу, подключившись на стандарт. 3:2.

На вингера "Шахтёра" Михаила Мудрика претендуют в Германии. Глаз на 21-летнего игрока положил леверкузенский "Байер". По информации Sport1.de, украинец является одним из основных кандидатов на усиление атаки команды. Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны "Брентфорда", "Милана", "Ювентуса" и "Севильи". Отметим, что "Байер" идёт на третьем месте в Бундеслиге за 2 тура до финиша.