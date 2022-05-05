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"Построить Украину будущего". Президент Европейского совета анонсировал аналог Плана Маршалла

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Нам нужно будет все отстроить

"Построить Украину будущего". Президент Европейского совета анонсировал аналог Плана Маршалла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что донорская конференция в Варшаве 5 мая даст старт европейскому плану Маршалла для восстановления Украины после окончания войны с рф.

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"На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для некоего европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать, мы должны послать очень сильный сигнал в отношении того, что будем поддерживать Украину настолько, насколько это возможно".

"Для восстановления Украины нужны решения, деньги, сильная координация и политическая воля. Цель – построить современную, процветающую, устремленную в будущее Украину. Когда будет восстановление инфраструктуры, то ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС, и с которыми сталкивается весь мир".

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В статье: война с Россией Шарль Мишель План Маршалла План Маршалла для Украины
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Источник:
interfax.com.ua

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