рф может использовать белорусские учения, чтобы сдержать силы Украины – разведки Британии
Данные от агентов Джонсонюка
Defence Intelligence
Британская разведка не придерживается мнения о том, что внезапные учения в беларуси представляют какую-либо угрозу ее соседям, однако при этом рф может использовать их, чтобы удержать украинских военных на севере, не позволяя им принимать участие в битве за Донбасс.
Об этом пишется в ежедневном обзоре Министерства обороны Британии. По информации источника, белорусские сухопутные войска перемещаются из гарнизонов в поля для учений.
Это соответствует сезонным нормам, так как беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений.
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Источник:twitter.com/DefenceHQ
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