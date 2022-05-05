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рф может использовать белорусские учения, чтобы сдержать силы Украины – разведки Британии

Общие новости
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Данные от агентов Джонсонюка

рф может использовать белорусские учения, чтобы сдержать силы Украины – разведки Британии

Defence Intelligence

Новина українською

Британская разведка не придерживается мнения о том, что внезапные учения в беларуси представляют какую-либо угрозу ее соседям, однако при этом рф может использовать их, чтобы удержать украинских военных на севере, не позволяя им принимать участие в битве за Донбасс.

Об этом пишется в ежедневном обзоре Министерства обороны Британии. По информации источника, белорусские сухопутные войска перемещаются из гарнизонов в поля для учений.

Это соответствует сезонным нормам, так как беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений.

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В статье: война с Россией
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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