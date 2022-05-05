Не Шольц и не Штайнмайер. Спикер немецкого Бундестага планирует посетить столицу Украины
Ждут ли в Киеве гостей из Германии?
Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас желает посетить Киев с визитом. Об этом сообщает авторитетное издание Spiegel. Бербель может стать наиболее высокопоставленным представителем власти Германии, которая съездит в столицу Украины с начала войны.
Пресс-секретарь спикера Бас сообщила, что Бербель хочет поехать в Украину по приглашению Руслана Стефанчука, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним переговоры.
Бас занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, украинская сторона отказалась принимать его в Киеве из-за многолетних тесных отношений с россией.
Бербель Бас – немецкий государственный и политический деятель, председатель Бундестага с 26 октября 2021 года, членом которого она стала после федеральных выборов 2009 года. С 2019 по 2021 год была заместителем председателя фракции СДПГ.
Популярное сейчас
- Отец игроков, дьявол для других. Мино Райола создал современный футбол
- Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ
- ВСУ уничтожили многих российских генералов благодаря разведданным США - СМИ
- Новые угрозы от путина? над москвой заметили самолет судного дня
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО