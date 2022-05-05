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Не Шольц и не Штайнмайер. Спикер немецкого Бундестага планирует посетить столицу Украины

Общие новости
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Ждут ли в Киеве гостей из Германии?

Не Шольц и не Штайнмайер. Спикер немецкого Бундестага планирует посетить столицу Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас желает посетить Киев с визитом. Об этом сообщает авторитетное издание Spiegel. Бербель может стать наиболее высокопоставленным представителем власти Германии, которая съездит в столицу Украины с начала войны.

Пресс-секретарь спикера Бас сообщила, что Бербель хочет поехать в Украину по приглашению Руслана Стефанчука, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны и провести с ним переговоры.

Бас занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, украинская сторона отказалась принимать его в Киеве из-за многолетних тесных отношений с россией.

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Бербель Бас – немецкий государственный и политический деятель, председатель Бундестага с 26 октября 2021 года, членом которого она стала после федеральных выборов 2009 года. С 2019 по 2021 год была заместителем председателя фракции СДПГ.

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В статье: война с Россией Бербель Бас
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Источник:
spiegel.de

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