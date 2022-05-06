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Жена Байдена отправится в поездку по Восточной Европе, чтобы навестить украинских беженцев

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Благородная миссия

Жена Байдена отправится в поездку по Восточной Европе, чтобы навестить украинских беженцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден отправится в Восточную Европу, чтобы встретиться с украинскими беженцами, американскими военными и первой леди Румынии, как сообщает издание The New York Times.

Первая запланированная остановка состоится в пятницу в Румынии, где она встретится с американскими солдатами в рамках своей инициативы по поддержке семей военнослужащих под названием "Объединение сил".

В субботу она увидит первую леди Румынии Кармен Йоханнис, чтобы выразить поддержку правительству страны, которое приняло около миллиона (из пяти) украинских беженцев. Джилл посетит волонтеров и пообщается с украинскими гражданами. Она проведет время с матерями и детьми в рамках празднования Международного дня матери.

Поездка станет второй зарубежной для миссис Байден. Летом 2021-го она возглавляла делегацию на церемонии открытия Олимпиады в Токио. С Джилл должна была поехать ее дочь, однако человек из ее окружения сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Для первых леди, начиная с Элеоноры Рузвельт, посещение войск за границей и демонстрация мягкой дипломатии стали чем-то вроде неформального требования.

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В статье: война с Россией Джилл Байден
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Источник:
nytimes.com

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