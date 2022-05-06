Жена Байдена отправится в поездку по Восточной Европе, чтобы навестить украинских беженцев
Благородная миссия
Getty Images / Global Images Ukraine
Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден отправится в Восточную Европу, чтобы встретиться с украинскими беженцами, американскими военными и первой леди Румынии, как сообщает издание The New York Times.
Первая запланированная остановка состоится в пятницу в Румынии, где она встретится с американскими солдатами в рамках своей инициативы по поддержке семей военнослужащих под названием "Объединение сил".
В субботу она увидит первую леди Румынии Кармен Йоханнис, чтобы выразить поддержку правительству страны, которое приняло около миллиона (из пяти) украинских беженцев. Джилл посетит волонтеров и пообщается с украинскими гражданами. Она проведет время с матерями и детьми в рамках празднования Международного дня матери.
Поездка станет второй зарубежной для миссис Байден. Летом 2021-го она возглавляла делегацию на церемонии открытия Олимпиады в Токио. С Джилл должна была поехать ее дочь, однако человек из ее окружения сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Для первых леди, начиная с Элеоноры Рузвельт, посещение войск за границей и демонстрация мягкой дипломатии стали чем-то вроде неформального требования.
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