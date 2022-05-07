Президент УЕФА – о санкциях против российских команд: Мое сердце разбивается
Нужно его пригласить в Мариуполь
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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал
“Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. В каком-то смысле мое сердце разбивается из-за того, что приходится наказывать спортсменов, потому что это не их вина. Не хорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в столь страшной ситуации мы должны реагировать. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием поскорее”, - сказал Чеферин.
Напомним, что 2 мая УЕФА принял решение исключить российские команды из международных соревнований под своей эгидой из-за войны россии против Украины.
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