Президент УЕФА – о санкциях против российских команд: Мое сердце разбивается

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал санкции против российских команд от ассоциации :

“Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. В каком-то смысле мое сердце разбивается из-за того, что приходится наказывать спортсменов, потому что это не их вина. Не хорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в столь страшной ситуации мы должны реагировать. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием поскорее”, - сказал Чеферин.