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Президент УЕФА – о санкциях против российских команд: Мое сердце разбивается

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(1 голосов)

Нужно его пригласить в Мариуполь

Президент УЕФА – о санкциях против российских команд: Мое сердце разбивается

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал санкции против российских команд от ассоциации:

“Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. В каком-то смысле мое сердце разбивается из-за того, что приходится наказывать спортсменов, потому что это не их вина. Не хорошо, что они страдают из-за этого. Но с другой стороны, в столь страшной ситуации мы должны реагировать. Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием поскорее”, - сказал Чеферин.

Напомним, что 2 мая УЕФА принял решение исключить российские команды из международных соревнований под своей эгидой из-за войны россии против Украины.

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В статье: УЕФА Александер Чеферин война с Россией
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
07.05.2022 в 14:21
Есть ли у тебя сердце?
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