Цель – усилить давление на путина. Великобритания и США объявили новые санкции против рф и беларуси

Великобритания объявила новые санкции против россии и беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, пакет касается торговли, он нацелен ослабить военную машину путина.

Пошлина будет повышена на 35%. Новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий, "чтобы помешать путину финансировать свои военные усилия". Отметим, что рф – одна из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании. Также страна ввела запрет на экспорт в россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 млн фунтов.

Новые санкции против россии ввели и США: против трех российских телеканалов, запретили американцам оказывать бухгалтерские и консультационные услуги россиянам, а также ввели санкции против руководителей "Газпромбанка", чтобы наказать москву за вторжение в Украину. Также американцы отмечают, что к ответственности будет привлечен режим лукашенко.