Помогают обходить санкции? Грецию уличили в поддержке российской федерации
путин пользуется язвами Европы
Getty Images / Global Images Ukraine
Греция помогает рф обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты, об этом сообщает издание Die Welt.
По информации источника, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с 2021 годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них существенная часть, а именно 76 – под флагом Греции.
В конце апреля танкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Также выросло число отправок в Индию, Китай и Южную Корею.
Популярное сейчас
- Виноват не Лунин, а ротация. Атлетико - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча
- Под Харьковом с поцелуями встретили ВСУ – освободили Циркуны
- Командир Азова – о блокировке Мариуполя: Противника нужно было уничтожать еще на перешейке при выходе из Крыма
- Гротескная массовка для парада пленных. Оккупанты хотят переодеть мариупольцев в форму ВСУ
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО