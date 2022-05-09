Помогают обходить санкции? Грецию уличили в поддержке российской федерации

Греция помогает рф обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты, об этом сообщает издание Die Welt.

По информации источника, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с 2021 годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них существенная часть, а именно 76 – под флагом Греции.

В конце апреля танкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Также выросло число отправок в Индию, Китай и Южную Корею.