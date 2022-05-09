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Помогают обходить санкции? Грецию уличили в поддержке российской федерации

Общие новости
(1 голосов)

путин пользуется язвами Европы

Помогают обходить санкции? Грецию уличили в поддержке российской федерации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Греция помогает рф обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты, об этом сообщает издание Die Welt.

По информации источника, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с 2021 годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них существенная часть, а именно 76 – под флагом Греции.

В конце апреля танкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Также выросло число отправок в Индию, Китай и Южную Корею.

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В статье: война с Россией
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Источник:
welt.de

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Комментарии (2)
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uprise (Минск)
09.05.2022 в 09:24
Всех с Днем Победы над фашизмом, победили тогда, победим и сейчас!
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uprise (Минск)
09.05.2022 в 09:15
Да и не только её одну, почти у всех натовцев рыльце в пуху.
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