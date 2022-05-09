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В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию

Общие новости
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Рубрика "Интересные бумажки"

В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию

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Во временном оккупированном Херсоне российские оккупанты начали отбирать у людей квартиры. Орки пытаются вынудить людей, выехавших из украинского города, вернуться обратно под мотивом "Возвращайся, или же мы заберем все, что ты нажил".

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россияне "хотят передать пустующее жилье переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий". Также их цель – "нормализация работы объектов жизнеобеспечения гражданского населения". При этом трудно не заметить, что нормы русского языка чат у орков полностью покинули.

Также интересно, что накануне 9 мая многие мужчины в россии начали получать повестки в военкомат. В российской промокашке говорится, что вызов "осуществляется по вопросу отбора в мобилизационный людской резерв".

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В статье: война с Россией
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