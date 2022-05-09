В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию
Рубрика "Интересные бумажки"
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Во временном оккупированном Херсоне российские оккупанты начали отбирать у людей квартиры. Орки пытаются вынудить людей, выехавших из украинского города, вернуться обратно под мотивом "Возвращайся, или же мы заберем все, что ты нажил".
россияне "хотят передать пустующее жилье переселенцам, прибывшим из зон активных боевых действий". Также их цель – "нормализация работы объектов жизнеобеспечения гражданского населения". При этом трудно не заметить, что нормы русского языка чат у орков полностью покинули.
Также интересно, что накануне 9 мая многие мужчины в россии начали получать повестки в военкомат. В российской промокашке говорится, что вызов "осуществляется по вопросу отбора в мобилизационный людской резерв".
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