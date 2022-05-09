россию выгнали из Международного газового союза
Ой, а что случилось?
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В Международный газовый союз входит 160 ассоциаций и корпораций отрасли голубого топлива. Они представляют более 95% мирового газового рынка. Сегодня, 9 мая, стало известно о том, что российская федерация была изгнана из альянса.
Как сообщает издание Interfax, Международный газовый союз решил остановить участие российской федерации в своей деятельности до дальнейшего уведомления.
Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году Международный газовый конгресс (МГК), не может реализовать дальнейшее участие субъектов рф в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве.
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