Под аккомпанемент обвинений в фашизме. В Варшаве российского посла облили красной краской

В Варшаве российского посла облили красной краской. Инцидент произошел в столице Польши во время возложения цветов на кладбище советских солдат. После этого он покинул место происшествия в сопровождении польских полицейских.

Отметим, что разъяренная толпа громко кричала слово "фашисты", таким образом, обвиняя российскую федерацию в преступлениях против человечности.

⚡️In Warsaw, the Russian ambassador was doused with red paint. This happened during the laying of flowers to Soviet soldiers. pic.twitter.com/GETyJN7CXH