Под аккомпанемент обвинений в фашизме. В Варшаве российского посла облили красной краской
Как говорится, все по делу
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В Варшаве российского посла облили красной краской. Инцидент произошел в столице Польши во время возложения цветов на кладбище советских солдат. После этого он покинул место происшествия в сопровождении польских полицейских.
Отметим, что разъяренная толпа громко кричала слово "фашисты", таким образом, обвиняя российскую федерацию в преступлениях против человечности.
Ambasador Rosji kontra farba ???? pic.twitter.com/52xSA8UOH2— ᴍᴀyᴋᴇʟᴀᴍɪꜱᴢᴜɴɢ© (@O_Majkella) May 9, 2022
⚡️In Warsaw, the Russian ambassador was doused with red paint. This happened during the laying of flowers to Soviet soldiers. pic.twitter.com/GETyJN7CXH— Flash (@Flash43191300) May 9, 2022
россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.
Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.
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