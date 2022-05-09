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Под аккомпанемент обвинений в фашизме. В Варшаве российского посла облили красной краской

Общие новости
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Как говорится, все по делу

Под аккомпанемент обвинений в фашизме. В Варшаве российского посла облили красной краской

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Варшаве российского посла облили красной краской. Инцидент произошел в столице Польши во время возложения цветов на кладбище советских солдат. После этого он покинул место происшествия в сопровождении польских полицейских.

Отметим, что разъяренная толпа громко кричала слово "фашисты", таким образом, обвиняя российскую федерацию в преступлениях против человечности.

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.

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В статье: война с Россией
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