Под аккомпанемент обвинений в фашизме. В Варшаве российского посла облили красной краской

В Варшаве российского посла облили красной краской. Инцидент произошел в столице Польши во время возложения цветов на кладбище советских солдат. После этого он покинул место происшествия в сопровождении польских полицейских.

Отметим, что разъяренная толпа громко кричала слово "фашисты", таким образом, обвиняя российскую федерацию в преступлениях против человечности.

⚡️In Warsaw, the Russian ambassador was doused with red paint. This happened during the laying of flowers to Soviet soldiers. pic.twitter.com/GETyJN7CXH — Flash (@Flash43191300) May 9, 2022

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.