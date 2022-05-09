"ТВ и власти вам врут". Хакеры взломали спутниковые каналы россиян

Сегодня, 9 мая, вместо "праздничной" телепрограммы россияне натыкались на следующие надписи в описании телеканалов: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти вам врут, нет войне".

Хакеры взломали спутниковые каналы НТВ+, тв-программу Яндекса, а также приставки МТС, Кион и Ростелеком (Винк).

При этом российские пропагандисты также не смогли показать парад на оккупированных территориях. Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице вражеского государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы была неожиданно отключена.