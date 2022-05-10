  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Не подлежит восстановлению? российский сервис Rutube недоступен после кибератаки

Общие новости
(1 голосов)

Ой, а что случилось?

Не подлежит восстановлению? российский сервис Rutube недоступен после кибератаки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 9 мая хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube, который позиционирует себя в эрэфии как замену Youtube и куда после начала войны переехали многие российские пропагандистские государственные телеканалы.

В течение всего вчерашнего дня в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы. Отмечалось, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса. По мнению представителей сервиса, она была дорогостоящей, заранее спланированной и была нужна, чтобы "помешать Rutube показать парад победы и праздничный салют". Тем не менее, сайт до сих пор недоступен.

По информации источников The Village, близких к команде Rutube, в результате действий хакеров был "полностью удален код сайта", и теперь видеосервис "не подлежит восстановлению". В таких случаях помогают бэкапы, однако россияне не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет. Разозленным пропагандо… пропагандистам даже пришлось заговорить на украинском языке, показательно махая пальчиком с намеком, что они планируют месть.

Видео-контент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту. В начале апреля власти рф отправили в вузы письма с рекомендацией перенести контент с видеохостинга Youtube на российские платформы Rutube и VK.Video.

Читайте также"ТВ и власти вам врут". Хакеры взломали спутниковые каналы россиян

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Rutube
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
the-village.ru

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде