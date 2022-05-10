Не подлежит восстановлению? российский сервис Rutube недоступен после кибератаки

Утром 9 мая хакеры атаковали российский видеохостинг Rutube, который позиционирует себя в эрэфии как замену Youtube и куда после начала войны переехали многие российские пропагандистские государственные телеканалы.

В течение всего вчерашнего дня в канале компании появлялись сообщения о том, что на сайте ведутся восстановительные работы. Отмечалось, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса. По мнению представителей сервиса, она была дорогостоящей, заранее спланированной и была нужна, чтобы "помешать Rutube показать парад победы и праздничный салют". Тем не менее, сайт до сих пор недоступен.

По информации источников The Village, близких к команде Rutube, в результате действий хакеров был "полностью удален код сайта", и теперь видеосервис "не подлежит восстановлению". В таких случаях помогают бэкапы, однако россияне не понимают, имеет ли по-прежнему хакер доступ к системе или уже нет. Разозленным пропагандо… пропагандистам даже пришлось заговорить на украинском языке, показательно махая пальчиком с намеком, что они планируют месть.

Видео-контент в результате атаки не пострадал. По мнению источника, такая кибератака стала возможна из-за утечки кодов доступа к сайту. В начале апреля власти рф отправили в вузы письма с рекомендацией перенести контент с видеохостинга Youtube на российские платформы Rutube и VK.Video.