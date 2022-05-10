Из-за военных неудач рф меняет свою пропаганду. На этом фоне Кулеба рассказал про новый курс Украины
Гнать врага как можно дальше
ГУР
Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о войне как о вооруженном противостоянии россии со всеми странами Европейского Союза и НАТО. По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику. Об этом сообщает ГУР.
В то же время, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью Financial Times, в котором заявил о новом курсе:
"В первые месяцы войны победа для нас выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий".
"Если ВСУ получат еще большую военную поддержку Запада, то мы сможем отбросить их из Херсонской области, разгромить Черноморский флот и разблокировать морские проходы".
В то же время он признал, что в случае серьезного кровопролития придется вести переговоры об урегулировании, и Киев хотел бы подойти к этому моменту "с самыми сильными картами".
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