Плюс еще Макрон позвонит. Фон Дер Ляйен сообщила о прогрессе в переговорах с Венгрией о санкциях против рф

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен анонсировала проведение консультаций по усилению регионального сотрудничества "по нефтяной инфраструктуре". Также она заявила о некоем прогрессе в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном касательно санкций против рф.

"Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном была полезной для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа".

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Также президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с Виктором Орбаном. Об этом в эфире телеканала LCI сказал французский министр по европейским делам, как сообщает агентство Reuters. Члены Европейского Союза могут прийти к запрету всего импорта нефти из рф уже на этой неделе.