Плюс еще Макрон позвонит. Фон Дер Ляйен сообщила о прогрессе в переговорах с Венгрией о санкциях против рф

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен анонсировала проведение консультаций по усилению регионального сотрудничества "по нефтяной инфраструктуре". Также она заявила о некоем прогрессе в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном касательно санкций против рф.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.