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Плюс еще Макрон позвонит. Фон Дер Ляйен сообщила о прогрессе в переговорах с Венгрией о санкциях против рф

Общие новости
(1 голосов)

Нужно добить Орбана

Плюс еще Макрон позвонит. Фон Дер Ляйен сообщила о прогрессе в переговорах с Венгрией о санкциях против рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен анонсировала проведение консультаций по усилению регионального сотрудничества "по нефтяной инфраструктуре". Также она заявила о некоем прогрессе в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном касательно санкций против рф.

"Сегодняшняя вечерняя дискуссия с премьер-министром Виктором Орбаном была полезной для прояснения вопросов, связанных с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа".

Также президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить с Виктором Орбаном. Об этом в эфире телеканала LCI сказал французский министр по европейским делам, как сообщает агентство Reuters. Члены Европейского Союза могут прийти к запрету всего импорта нефти из рф уже на этой неделе.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Урсула фон дер Ляйен
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.05.2022 в 13:48
Може нехай відразу тероборона Гостомеля до нього під'їде?...
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