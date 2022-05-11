В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

Два сенатора США обнародовали резолюцию, где призывают администрацию Джо Байдена признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает CNBC. Напомним, ранее с таким призывом к Конгрессу США обращалась Верховная Рада Украины.

"путин – головорез и хулиган, он будет представлять угрозу для Европы и мира, если его не остановить. Он олицетворяет терроризм, тоталитаризм и тиранию. Сложно придумать более сильный сигнал. Мы пытаемся поддержать способность украинцев бороться за свою свободу. путин уже 20 лет ведет войну на нескольких фронтах. Одной из самых разрушительных сил на планете является путинская рф".

Также в список причин Ричард Блюменталь и Линдси Грэм внесли и другие военные преступления россиян: в Чечне, Сирии, на Донбассе (с 2014 года).

По предварительным оценкам, если по резолюции будет проведено голосование, то за нее проголосуют не менее 90 сенаторов из 100.

Отметим, что ранее статус государства-спонсора терроризма США уже предоставила Северной Корее, Кубе, Сирии и Ирану. Если страна получает подобный статус, то вводятся следующие санкции: ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенный контроль экспорта товаров двойного использования и многое другое.