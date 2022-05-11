  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

Общие новости
(1 голосов)

Тотальная правда

В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании рф государством-спонсором терроризма

Флаг

Новина українською

Два сенатора США обнародовали резолюцию, где призывают администрацию Джо Байдена признать российскую федерацию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину. Об этом сообщает CNBC. Напомним, ранее с таким призывом к Конгрессу США обращалась Верховная Рада Украины.

"путин – головорез и хулиган, он будет представлять угрозу для Европы и мира, если его не остановить. Он олицетворяет терроризм, тоталитаризм и тиранию. Сложно придумать более сильный сигнал. Мы пытаемся поддержать способность украинцев бороться за свою свободу. путин уже 20 лет ведет войну на нескольких фронтах. Одной из самых разрушительных сил на планете является путинская рф".

Также в список причин Ричард Блюменталь и Линдси Грэм внесли и другие военные преступления россиян: в Чечне, Сирии, на Донбассе (с 2014 года).

По предварительным оценкам, если по резолюции будет проведено голосование, то за нее проголосуют не менее 90 сенаторов из 100.

Отметим, что ранее статус государства-спонсора терроризма США уже предоставила Северной Корее, Кубе, Сирии и Ирану. Если страна получает подобный статус, то вводятся следующие санкции: ограничение иностранной помощи США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, определенный контроль экспорта товаров двойного использования и многое другое.

Читайте такжеПутин теряет союзников. Китай акцентировал на уважении территориальной целостности Украины и неотложном прекращении огня

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
cnbc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде