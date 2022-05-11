Палата представителей США одобрила очередную финпомощь Украине, Канада обещает поддержать разведданными

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57 (все – республиканцы). Об этом сообщает Reuters. Теперь законопроект направят в Сенат.

Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он смог подписать законопроект до того, как существующая оборонная помощь для Украины закончится в мае. Также Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты (414 против 17).

При этом Канада предоставит Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осуждает кибератаку россии накануне военного вторжения.=