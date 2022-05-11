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Палата представителей США одобрила очередную финпомощь Украине, Канада обещает поддержать разведданными

Общие новости
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Новый Свет не бросает

Палата представителей США одобрила очередную финпомощь Украине, Канада обещает поддержать разведданными

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Палата представителей Конгресса США одобрила помощь Украине более чем на 40 миллиардов долларов. За соответствующий законопроект проголосовали 368 депутатов против 57 (все – республиканцы). Об этом сообщает Reuters. Теперь законопроект направят в Сенат.

Байден призвал Конгресс действовать быстро, чтобы он смог подписать законопроект до того, как существующая оборонная помощь для Украины закончится в мае. Также Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты (414 против 17).

При этом Канада предоставит Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли осуждает кибератаку россии накануне военного вторжения.=

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В статье: война с Россией
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Источник:
reuters.com

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