"Нужна поддержка сверхчеловека". Командир морпехов, защищающих Мариуполь, обратился к Илону Маску
Нужна помощь в эвакуации
Сергій Волина
Командир морпехов Сергей Волына обратился к американскому бизнесмену Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали", свою публикацию он разместил в Facebook с ссылкой на Твиттер. Ранее Волына обращался к Папе Римскому Франциску с аналогичной просьбой.
"Я Сергей Волына, командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины. Я создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску".
"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи".
"Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение. Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас".
@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.— Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022
Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.
Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.
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