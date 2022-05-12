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"Нужна поддержка сверхчеловека". Командир морпехов, защищающих Мариуполь, обратился к Илону Маску

Общие новости
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Нужна помощь в эвакуации

"Нужна поддержка сверхчеловека". Командир морпехов, защищающих Мариуполь, обратился к Илону Маску

Сергій Волина

Новина українською

Командир морпехов Сергей Волына обратился к американскому бизнесмену Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали", свою публикацию он разместил в Facebook с ссылкой на Твиттер. Ранее Волына обращался к Папе Римскому Франциску с аналогичной просьбой.

"Я Сергей Волына, командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины. Я создал аккаунт в Twitter, только для того, чтобы обратиться к Илону Маску".

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"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи".

"Обращаюсь к каждому человеку планеты Земля, помогите сделать так, чтобы Илон увидел мое обращение. Говорят, что его задачей было вдохновить человечество, заставить поверить в невозможное. Он доказал, что для него нет нерешаемых задач, что возможно все! Он никогда не сдается, как и мы! Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас".

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В статье: война с Россией Илон Маск Сергей Волына
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