Известный немецкий концерн объявил о прекращении бизнеса в рф
У всех нас когда-то были их мобильные телефоны
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкий концерн Siemens заявил о выходе с российского рынка из-за войны в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.
"Siemens покинет российский рынок из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности в россии".
Ранее в Siemens приостановили все новые операции и международные поставки в рф на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране. Также компания собирается поддерживать украинцев гуманитарной помощью.
Siemens AG – немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.
Популярное сейчас
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- Россияне нанесли авиаудар по Черниговской области - есть жертвы
- Боруссия Менхенгладбах – Украина. 1:2. Ещё один дебютант забивает! – Видео
- В Херсоне орки отбирают у людей квартиры, а у себя на россии – проводят скрытую мобилизацию
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО