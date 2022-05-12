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Известный немецкий концерн объявил о прекращении бизнеса в рф

Общие новости
(2 голосов)

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Известный немецкий концерн объявил о прекращении бизнеса в рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий концерн Siemens заявил о выходе с российского рынка из-за войны в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

"Siemens покинет российский рынок из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности в россии".

Ранее в Siemens приостановили все новые операции и международные поставки в рф на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране. Также компания собирается поддерживать украинцев гуманитарной помощью.

Siemens AG – немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.

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В статье: война с Россией Siemens
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Источник:
press.siemens.com

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2022 в 12:23
Siemens в обход санкций не так давно поставлял турбины в ка.цапстан. Так что нужно тщательно проверять в будущем деятельность немецких компаний.
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