Известный немецкий концерн объявил о прекращении бизнеса в рф

Немецкий концерн Siemens заявил о выходе с российского рынка из-за войны в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

"Siemens покинет российский рынок из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности в россии".

Ранее в Siemens приостановили все новые операции и международные поставки в рф на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране. Также компания собирается поддерживать украинцев гуманитарной помощью.

Siemens AG – немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.