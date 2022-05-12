Разведка Британии: рф признает неспособность захватить ключевые города, выводя войска из-под Харькова

Несмотря на успех рф в окружении Харькова на начальных этапах полномасштабной войны, российские оккупанты вывели части своих сил из региона для реорганизации и пополнения больших потерь. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По информации источника, ВСУ продолжают контратаковать к северу от Харькова, отвоевывая города и села по направлению к российской границе. Подразделения рф, оставленные в регионе из-за приоритета операции на Донбассе, стали уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских солдат.

Из-за значительных потерь россия вывела подразделения из Харьковской области, теперь они, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец. Оккупанты хотят создать блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил россии и основных путей поставок для операций в районе Изюма.

Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности россии захватить ключевые украинские города, где они ожидали ограниченного сопротивления со стороны населения.