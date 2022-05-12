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CNN по камерам наблюдения восстановило историю расстрела украинских граждан солдатами рф

Общие новости
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Орки будут гореть в аду

CNN по камерам наблюдения восстановило историю расстрела украинских граждан солдатами рф

CNN

Новина українською

Сегодня, 12 мая, телеканал CNN опубликовал специальный сюжет. На видео (2 минута 19 секунда, с таймкодом) можно заметить, как российские солдаты расстреляли двух безоружных мужчин, когда покидали окраины Киева.

В марте 5 российских военных зашли на территорию автосалона и убили двух безоружных мужчин – владельца предприятия (семья не хочет называть имя погибшего) и 68-летнего охранника.

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После этого российские солдаты зашли в офис автосалона и начали обыскивать столы и шкафы. Один из военных примерил шапку, которую нашел на полке. После обыска солдаты распивали в офисе алкоголь. Офис генерального прокурора Украины на данный момент рассматривает это дело как военное преступление.

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В статье: война с Россией
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.05.2022 в 11:27
ка.цапы - не люди, ка.цапы - это биомусор.
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