CNN по камерам наблюдения восстановило историю расстрела украинских граждан солдатами рф
Орки будут гореть в аду
CNN
Сегодня, 12 мая, телеканал CNN опубликовал специальный сюжет. На видео (2 минута 19 секунда, с таймкодом) можно заметить, как российские солдаты расстреляли двух безоружных мужчин, когда покидали окраины Киева.
В марте 5 российских военных зашли на территорию автосалона и убили двух безоружных мужчин – владельца предприятия (семья не хочет называть имя погибшего) и 68-летнего охранника.
После этого российские солдаты зашли в офис автосалона и начали обыскивать столы и шкафы. Один из военных примерил шапку, которую нашел на полке. После обыска солдаты распивали в офисе алкоголь. Офис генерального прокурора Украины на данный момент рассматривает это дело как военное преступление.
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