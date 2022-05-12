Президент и премьер Финляндии поддержали срочную подачу заявки на вступление в НАТО
путин, спишь?
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Финляндия официально объявила, что немедленно подаст заявку на вступление в НАТО. Об этом пишется в совместном заявлении президента страны Саули Нииностио и премьер-министра Санны Марин.
Напомним, после полномасштабного вторжения орков в Украину в Финляндии и Швеции активно начали обсуждать вступление в Североатлантический альянс. Финляндия имеет общую границу с россией протяженностью 1300 км. Немаловажно, что в СМИ уже появилась информация о подаче аналогичной заявки от Швеции – власти собираются сделать это 16 мая.
Решение о вступлении в НАТО еще нужно поддержать парламенту Финляндии. Как сообщает местная пресса, парламент обсудит данный вопрос в понедельник, 16 мая. Сам процесс присоединения может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
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