Экс-президент рф заявил, что "накачивание Украины оружием" может обернуться ядерной войной

Экс-президент россии дмитрий медведев в очередной раз пригрозил Западу началом ядерной войны.

"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с россией не стихают. Причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что рф пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы. В условиях развязанной западными странами proxy war с россией хочу предельно ясно еще раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи".

1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". 2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. 3. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" – выпалил шут путина.