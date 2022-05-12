  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-президент рф заявил, что "накачивание Украины оружием" может обернуться ядерной войной

Общие новости
(1 голосов)

Деда, где твои таблетки?

Экс-президент рф заявил, что "накачивание Украины оружием" может обернуться ядерной войной

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-президент россии дмитрий медведев в очередной раз пригрозил Западу началом ядерной войны.

"Бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с россией не стихают. Причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что рф пугает мир ядерным конфликтом. Даже Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло Байдену. И конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы. В условиях развязанной западными странами proxy war с россией хочу предельно ясно еще раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи".

1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". 2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. 3. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" – выпалил шут путина.

Читайте такжеБольные фантазии. Вицеспикер рф заявил, что россия не остановится, пока не достигнет границ Польши

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Медведев НАТО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/medvedev_telegram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Red_Cat (Салоники)
12.05.2022 в 12:09
Поищите на ютубе короткий (буквально пара минут) ролик диалога М.Фейгина и А.Невзорова. Ключевая фраза "преступная дрессировка животных в цирке". Невзоров максимально точно описывает то состояние поголовья ка.цап.стана, которое организовали говорящие головы из телевизора, причем, обратной процедуры (т.е. возврата поголовья в адекватное состояние) не предусмотрено. ка.цапы - это тупиковая ветвь развития человека. собственно, это не люди, а просто многоклеточный биомусор.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде