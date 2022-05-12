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Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Общие новости
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Аккуратно, полыхает!

Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

МИД россии и пресс-секретарь президента рф прокомментировали явное желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Высказывания шутов владимира путина приводят т.н. "риа" новости.

"Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление руководства Финляндии в пользу присоединения страны к НАТО – это радикальное изменение внешнеполитического курса, мы будем реагировать по ситуации", – отметили в мид рф.

"Вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности россии и повлечет проработку россией мер для обеспечения своей безопасности", – пригрозил песков.

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В статье: война с Россией Дмитрий Песков
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Источник:
риа

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