Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО

МИД россии и пресс-секретарь президента рф прокомментировали явное желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Высказывания шутов владимира путина приводят т.н. "риа" новости.

"Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление руководства Финляндии в пользу присоединения страны к НАТО – это радикальное изменение внешнеполитического курса, мы будем реагировать по ситуации", – отметили в мид рф.