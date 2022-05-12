Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
Аккуратно, полыхает!
Getty Images / Global Images Ukraine
МИД россии и пресс-секретарь президента рф прокомментировали явное желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Высказывания шутов владимира путина приводят т.н. "риа" новости.
"Россия будет вынуждена принять ответные шаги военно-технического и иного характера для устранения угроз из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление руководства Финляндии в пользу присоединения страны к НАТО – это радикальное изменение внешнеполитического курса, мы будем реагировать по ситуации", – отметили в мид рф.
"Вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности россии и повлечет проработку россией мер для обеспечения своей безопасности", – пригрозил песков.
Популярное сейчас
- CNN по камерам наблюдения восстановило историю расстрела украинских граждан солдатами рф
- В Крыму родственники российских военных получают открытки от украинского подполья
- Не смогли. Генштаб ВСУ показал разгромленную переправу россиян через Северский Донец - ФОТО
- ГУР: российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в боевых действиях
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО