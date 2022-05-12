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Это они еще их бомбоубежища не видели. В НАТО заявили, что быстро примут Финляндию в Альянс

Общие новости
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Европейцы готовы к агрессии рф

Это они еще их бомбоубежища не видели. В НАТО заявили, что быстро примут Финляндию в Альянс

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальное вступление в Альянс Финляндии, его цитирует Reuters.

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"Если Финляндия решит подать заявку, то ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым. Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, который способен внести важный вклад в европейскую безопасность".

В то же время, в Финляндии, которая готовится вступать в НАТО, показали новые бомбоубежища – с футбольными полями и кафе, которые рассчитаны на ядерный удар. Журналистка сделала об этом сюжет.

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В статье: война с Россией Йенс Столтенберг НАТО
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Источник:
finance.yahoo.com

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