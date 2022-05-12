Это они еще их бомбоубежища не видели. В НАТО заявили, что быстро примут Финляндию в Альянс
Европейцы готовы к агрессии рф
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальное вступление в Альянс Финляндии, его цитирует Reuters.
"Если Финляндия решит подать заявку, то ее тепло встретят в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым. Финляндия является одним ближайших партнеров НАТО со зрелой демократией, который способен внести важный вклад в европейскую безопасность".
В то же время, в Финляндии, которая готовится вступать в НАТО, показали новые бомбоубежища – с футбольными полями и кафе, которые рассчитаны на ядерный удар. Журналистка сделала об этом сюжет.
I visited one of #Finland's civil shelters. These bunkers could protect Helsinki citizens against any sort of attack, even nuclear. Here's our report @cnbc @cnbci#NATO #Russia pic.twitter.com/Tu137qmePR— SilviaAmaro (@Silvia_Amaro) May 12, 2022
#nuclearbunker nuclear bunkers that will protect Finlands citizens from war— ????????????jaggirmRanbir???????????? (@jaggirm) May 5, 2022
With slides trampolines & tunnels play area near centre of Helsinki
25 m below ground is designed to withstand nuclear biological & chemical attack finland has spaces at 54000 locations for4.4 million pic.twitter.com/mLN2yLL2oN
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