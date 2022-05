Это они еще их бомбоубежища не видели. В НАТО заявили, что быстро примут Финляндию в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальное вступление в Альянс Финляндии, его цитирует Reuters.

В то же время, в Финляндии, которая готовится вступать в НАТО, показали новые бомбоубежища – с футбольными полями и кафе, которые рассчитаны на ядерный удар. Журналистка сделала об этом сюжет.

I visited one of #Finland 's civil shelters. These bunkers could protect Helsinki citizens against any sort of attack, even nuclear. Here's our report @cnbc @cnbci #NATO #Russia pic.twitter.com/Tu137qmePR

#nuclearbunker nuclear bunkers that will protect Finlands citizens from war

With slides trampolines & tunnels play area near centre of Helsinki

25 m below ground is designed to withstand nuclear biological & chemical attack finland has spaces at 54000 locations for4.4 million pic.twitter.com/mLN2yLL2oN