В США хотят получить разъяснения по поводу нежелания Турции вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты в эти выходные постараются выяснить, почему Турция демонстрирует оппозицию вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки:

"Да, мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Я думаю, что нет никаких сомнений – и вы видели это из публичных заявлений ряда лидеров НАТО – что существует широкая поддержка заявленного интереса в подаче заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции со стороны стран-членов Альянса" – сказала она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться со своими коллегами в Альянсе, включая министра иностранных дел Турции, в эти выходные на неформальной встрече глав МИД стран НАТО.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу.