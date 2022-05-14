В США хотят получить разъяснения по поводу нежелания Турции вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Штаты не понимают позиции союзников
фото из свободных источников
Соединенные Штаты в эти выходные постараются выяснить, почему Турция демонстрирует оппозицию вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки:
"Да, мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции.
Я думаю, что нет никаких сомнений – и вы видели это из публичных заявлений ряда лидеров НАТО – что существует широкая поддержка заявленного интереса в подаче заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции со стороны стран-членов Альянса" – сказала она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен должен встретиться со своими коллегами в Альянсе, включая министра иностранных дел Турции, в эти выходные на неформальной встрече глав МИД стран НАТО.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна, являющаяся членом НАТО, не может положительно оценить планы Швеции и Финляндии по присоединению к Альянсу.
Популярное сейчас
- Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира
- Болеем за Украину: где и когда смотреть финал Евровидения-2022
- Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО