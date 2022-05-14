Финляндия подтвердила прекращение поставки электроэнергии из россии

Компания Fingrid, контролирующая электросети Финляндии, подтвердила, что в ночь на субботу электроснабжение из россии было прекращено. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочерняя компания российской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

Рейма Пяйвинен, операционный директор Fingrid, говорит, что причиной прекращения поставок есть трудности с оплатой. Пяйвинен не может более подробно оценить, что за этим стоит и связан ли этот шаг с санкциями.

По словам Fingrid, конец поставок российской электроэнергии ничем не угрожает потребителям. Недостающий импорт можно заменить, импортируя больше электроэнергии из Швеции.