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Финляндия подтвердила прекращение поставки электроэнергии из россии

Общие новости
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Стране это ничем не угрожает

Финляндия подтвердила прекращение поставки электроэнергии из россии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Компания Fingrid, контролирующая электросети Финляндии, подтвердила, что в ночь на субботу электроснабжение из россии было прекращено. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

RAO Nordic, дочерняя компания российской энергетической компании "Интер РАО", сообщила, что с 14 мая не будет поставлять электричество в Финляндию.

Рейма Пяйвинен, операционный директор Fingrid, говорит, что причиной прекращения поставок есть трудности с оплатой. Пяйвинен не может более подробно оценить, что за этим стоит и связан ли этот шаг с санкциями.

По словам Fingrid, конец поставок российской электроэнергии ничем не угрожает потребителям. Недостающий импорт можно заменить, импортируя больше электроэнергии из Швеции.

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В статье: Финляндия война с Россией
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Источник:
Helsingin Sanomat

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