На бывшем заводе компании Renault в россии (французы покинули оркостан) запланировали возобновить производство машин "москвич". Об этом заявил мэр столицы эрэфии сергей собянин, который заодно пообещал россиянам, что в перспективе там будут выпускать… электромобили.

При этом сервисное обслуживание французский автомобилей в рф будет осуществлять "АвтоВАЗ". Основным технологическим партнером возрожденного московского автомобильного завода станет КАМАЗ.

Напомним, Renault остановила свою деятельность в россии еще в марте, но только сегодня российский Минпромторг объявил, что французская компания передала свои активы российскому государству. Renault владела 68% "АвтоВАЗа", их выкупит "ростех", владеющий остальной долей.

В рф на Renault работало 45 тысяч человек. В москве пообещали сохранить места для большей части коллектива.