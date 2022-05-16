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McDonald's объявил о полном уходе из рф. Также в оркостане заменят "аналогами" известные напитки

Общие новости
(1 голосов)

Сеть проработала в стране 30 лет и могла бы работать и дальше, если бы не действия путлера

McDonald's объявил о полном уходе из рф. Также в оркостане заменят "аналогами" известные напитки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

McDonald's полностью выходит из рф и продаст свой бизнес в оркостане. Напомним, в марте известная на весь мир компания временно приостановила работу своих ресторанов на территории россии.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям компании".

Сообщается, что рестораны McDonald’s возобновят работу в россии уже под полностью новым брендом в середине июня. Ну, Теремок так Теремок.

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Также интересно, что московский пиво-безалкогольный комбинат "очаково" анонсировал свои аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки называются CoolCola, Fancy и Street. Газировка, по словам производителя, имеет "классические вкусы любимых прохладительных напитков".

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В статье: война с Россией McDonald's
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Источник:
finance.yahoo.com

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
16.05.2022 в 15:28
Как всегда ничего своего не могут придумать . Хватило мозгов чутка поменять буквы .
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