McDonald's полностью выходит из рф и продаст свой бизнес в оркостане. Напомним, в марте известная на весь мир компания временно приостановила работу своих ресторанов на территории россии.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям компании".

Сообщается, что рестораны McDonald’s возобновят работу в россии уже под полностью новым брендом в середине июня. Ну, Теремок так Теремок.

Также интересно, что московский пиво-безалкогольный комбинат "очаково" анонсировал свои аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки называются CoolCola, Fancy и Street. Газировка, по словам производителя, имеет "классические вкусы любимых прохладительных напитков".