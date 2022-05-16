McDonald's объявил о полном уходе из рф. Также в оркостане заменят "аналогами" известные напитки
Сеть проработала в стране 30 лет и могла бы работать и дальше, если бы не действия путлера
Getty Images / Global Images Ukraine
McDonald's полностью выходит из рф и продаст свой бизнес в оркостане. Напомним, в марте известная на весь мир компания временно приостановила работу своих ресторанов на территории россии.
"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald's к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям компании".
Сообщается, что рестораны McDonald’s возобновят работу в россии уже под полностью новым брендом в середине июня. Ну, Теремок так Теремок.
Также интересно, что московский пиво-безалкогольный комбинат "очаково" анонсировал свои аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite. Напитки называются CoolCola, Fancy и Street. Газировка, по словам производителя, имеет "классические вкусы любимых прохладительных напитков".
«Очаково» выпустил напитки CoolCola, Fancy и Street — аналоги Coca-Cola, Fanta и Sprite.— Стартапы и бизнес (@vcru) May 16, 2022
В компании отметили, что у новой линейки «классические вкусы любимых прохладительных напитков»https://t.co/3IqqP8Id36 pic.twitter.com/FGMNLvIiwA
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