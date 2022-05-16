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Нигерия после невыхода на ЧМ назначила тренером португальца

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Жозе Пезейру едет в Абуджу

Нигерия после невыхода на ЧМ назначила тренером португальца

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wagner Meier

Новина українською

Известный португальский специалист Жозе Пезейру назначен главным тренером сборной Нигерии. Детали контракта не разглашаются.

Ранее "Суперорлы" впервые за 16 лет не пробились на чемпионат мира, что предопределило отставку предыдущего менеджера Остина Эгуавоена.

62-летний Пезейру ранее тренировал "Порту", "Спортинг", "Брагу", "Панатинаикос", а на уровне сборных работал с Саудовской Аравией и Венесуэлой. Его самое известное достижение - выход в финал Кубка УЕФА-2005 со "Спортингом".

Дебютировать на новом посту португалец сможет 28 мая в товарищеском матче против Мексики.

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В статье: Нигерия Жозе Пезейру
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Источник:
Premium Times

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