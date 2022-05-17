Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд. Также ЕС выделяет очередную сумму на оружие
Осталось принять закон и отдать Байдену
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Сенат Соединенных Штатов Америки во время процедурного голосования 16 мая подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, об этом сообщает издание Bloomberg.
81 сенатор проголосовал за, 11 – против. Ожидается, что Сенат уже 18 мая окончательно примет закон. Если не будет никаких изменений, то дальше его подпишет президент США Джо Байден.
В то же время в Европейском Союзе согласовали 500 миллионов евро новой помощи для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для ВСУ от ЕС достигла 2 миллиардов евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель на специальном брифинге. По его словам, это "верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС делают гораздо больше для Украины без просьбы возместить помощь. Тем не менее, на эти 500 миллионов евро будет передано нетяжелое вооружение, речь идет о танках и артиллерии.
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