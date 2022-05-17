  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд. Также ЕС выделяет очередную сумму на оружие

Общие новости
(1 голосов)

Осталось принять закон и отдать Байдену

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд. Также ЕС выделяет очередную сумму на оружие

depositephotos

Новина українською

Сенат Соединенных Штатов Америки во время процедурного голосования 16 мая подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, об этом сообщает издание Bloomberg.

81 сенатор проголосовал за, 11 – против. Ожидается, что Сенат уже 18 мая окончательно примет закон. Если не будет никаких изменений, то дальше его подпишет президент США Джо Байден.

В то же время в Европейском Союзе согласовали 500 миллионов евро новой помощи для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для ВСУ от ЕС достигла 2 миллиардов евро. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель на специальном брифинге. По его словам, это "верхушка айсберга", так как страны-члены ЕС делают гораздо больше для Украины без просьбы возместить помощь. Тем не менее, на эти 500 миллионов евро будет передано нетяжелое вооружение, речь идет о танках и артиллерии.

Читайте такжеПентагон: россия задействовала уже 80% всех своих БТГ, сосредоточенных для вторжения в Украину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bloomberg.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде