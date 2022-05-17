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Где россия, там обман. В рф всерьез собираются запретить обмен военных полка Азов

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Где россия, там обман. В рф всерьез собираются запретить обмен военных полка Азов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На россии собираются запретить обмен военных полка "Азов". Об этом заявил спикер государственной дуры рф вячеслав володин в ответ на предложение депутата и одессита (!) анатолия вассермана. володин дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.

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"Сейчас террористическая группировка Украина заявила, что сдача боевиков нацистского полка "Азов" – это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, который запретит обмен кого-либо из нацистских преступников. От тех, кто напрямую участвовал в расстреле мирных жителей до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками", – заявил вассерман.

"Спасибо, анатолий александрович, в соответствии с нашим регламентом просьба подготовить соответствующее протокольное поручение, давайте его проработаем вместе с комитетом по обороне и безопасности. Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену – это военные преступники и мы должны делать все, чтобы они предстали перед судом", – ответил володин.

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В статье: война с Россией Азов вячеслав володин анатолий вассерман
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
17.05.2022 в 15:10
Країна вбивць і п…сів
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