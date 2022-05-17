Где россия, там обман. В рф всерьез собираются запретить обмен военных полка Азов

На россии собираются запретить обмен военных полка "Азов". Об этом заявил спикер государственной дуры рф вячеслав володин в ответ на предложение депутата и одессита (!) анатолия вассермана. володин дал задание комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение.

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"Сейчас террористическая группировка Украина заявила, что сдача боевиков нацистского полка "Азов" – это первый шаг к их освобождению путем обмена. Понятно, что обмен хоть одного из этих преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Полагаю необходимым принять постановление или даже закон, который запретит обмен кого-либо из нацистских преступников. От тех, кто напрямую участвовал в расстреле мирных жителей до тех, кто просто разукрасил себя фашистскими татуировками", – заявил вассерман.