За гитлером – шаг за шагом. Путин лично управляет военным наступлением на Украину – The Guardian

российский диктатор владимир путин настолько вовлечен в войну против Украины, что принимает оперативные и тактические решения на уровне полковника или бригадного генерала, об этом сообщает авторитетное британское издание The Guardian со ссылкой на западные военные источники.

Якобы путлер помогает определить передвижение войск на Донбассе, где на прошлой неделе оккупанты потерпели кровопролитное поражение, неоднократно пытаясь форсировать стратегически важную реку Северский Донец (восток Украины).

При этом кремлевский карлик по-прежнему очень тесно сотрудничает с главой Генштаба вс рф валерием герасимовым. Тут возникают противоречия с заявлениями Украины о том, что герасимов был отстранен.