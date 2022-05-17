Вот это пенсия! Шакири - самый высокооплачиваемый игрок МЛС
Опередил Чичарито и Игуаина
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Лидер сборной Швейцарии Жердан Шакири оказался самым высокооплачиваемым игроком МЛС-2022.
Обновленные данные о зарплатах футболистов американского чемпионата сегодня обнародовала Ассоциация игроков.
Так, оклад Шакири в "Чикаго Файр" составляет 7,73 млн евро в год, что почти вдвое больше, чем он зарабатывал ранее в "Лионе".
На втором месте по зарплате в МЛС Чичарито Эрнандес из "Лос-Анджелес Гэлакси" (5,7 млн); на третьем - Гонсало Игуаин из "Интер Майями" (5,5 млн).
В "Чикаго Файр", однако, уже жалеют, что подписали с 30-летним швейцарцем такой большой контракт - в 9 стартовых турах чемпионата у него лишь 2 гола и 1 ассист, а команда занимает последнее, 14-е место в Восточной конференции.
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