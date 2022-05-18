Вторая подряд победа сборной, травма Попова, Лунин покидает Реал. Главные новости за 17 мая

После непростой победы над "Гладбахом" (2:1) сборная Украины одолела и середняка итальянской Серии А "Эмполи" (3:1). Понятно, что у соперника мотивации было гораздо меньше, но отметить хорошую форму Яремчука и Пихаленка все-таки надо. Единственная ложка дегтя - опять наварили у своих ворот и пропустили. Посмотрим, может, хоть сегодня с "Риекой" обойдется без этого.

Тот-таки спарринг с "Эмполи" из-за травмы не доиграл центрбек "Динамо" Денис Попов. На пресс-конференции Александр Петраков рассказал, что у защитника повреждено ахиллово сухожилие; МРТ сделают дня через 2, тогда и станет ясен точный диагноз. Учитывая, что Попов из-за травмы пропустил почти всю осеннюю часть сезона, новость настораживает.

В 37-м туре АПЛ красные даже резервным составом одолели слабенький "Саутгемптон" (2:1) - голы на счету Минамино и Матипа. Таким образом, перед последним туром "Ливерпуль" по-прежнему отстает от "Ман Сити" на одно очко и, соответственно, сохраняет хоть и призрачные, но шансы на титул. Через неделю команда Юргена Клоппа примет "Вулвз", а "Горожане" поедут в гости к "Астон Вилле".

23-летний украинец наконец решился уйти туда, где ему предоставят постоянную практику, пишет Marca. Недавний перфоманс против "Кадиса" в Ла Лиге должен помочь Лунину с поиском нового клуба. "Реал", тем временем, присматривает Куртуа другого дублера - в частности, в поле зрения "Сливочных" попал Давид Оспина из "Наполи".

Владелец "Болоньи" Джузеппе Сапуто хочет назначить главным тренером Роберто де Дзерби, оказавшегося в сложном положении после вторжения российских войск в Украину. С УПЛ пока вообще ничего не ясно, с "Шахтером" - тоже. Между тем, в Италии у де Дзерби отличная пресса, а "Болонье" есть куда стремиться - сейчас она в таблице только 13-я. Кажется, все решится в ближайшее время.

У Романа летом истекает контракт с "Гентом", который клуб продлевать не будет. Бельгийские СМИ пишут, что после этого 31-летний украинец, вероятно, пойдет на понижение и подпишется в "Зульте-Варегеме", который закончил текущий сезон аж 16-м. За "Индейцев" Роман выступал с 2019-го и наиграл 18+18 в 119 матчах во всех турнирах, в целом не оправдав ожиданий клуба.