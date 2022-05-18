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Вторая подряд победа сборной, травма Попова, Лунин покидает Реал. Главные новости за 17 мая

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 17 мая

Вторая подряд победа сборной, травма Попова, Лунин покидает Реал. Главные новости за 17 мая

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joaquin Corchero/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

Вторая кряду победа: сборная Украины в спарринге обыграла "Эмполи"

После непростой победы над "Гладбахом" (2:1) сборная Украины одолела и середняка итальянской Серии А "Эмполи" (3:1). Понятно, что у соперника мотивации было гораздо меньше, но отметить хорошую форму Яремчука и Пихаленка все-таки надо. Единственная ложка дегтя - опять наварили у своих ворот и пропустили. Посмотрим, может, хоть сегодня с "Риекой" обойдется без этого.

Денис Попов получил травму ахиллова сухожилия

Тот-таки спарринг с "Эмполи" из-за травмы не доиграл центрбек "Динамо" Денис Попов. На пресс-конференции Александр Петраков рассказал, что у защитника повреждено ахиллово сухожилие; МРТ сделают дня через 2, тогда и станет ясен точный диагноз. Учитывая, что Попов из-за травмы пропустил почти всю осеннюю часть сезона, новость настораживает.

"Ливерпуль" сохранил интригу в АПЛ до последнего тура

В 37-м туре АПЛ красные даже резервным составом одолели слабенький "Саутгемптон" (2:1) - голы на счету Минамино и Матипа. Таким образом, перед последним туром "Ливерпуль" по-прежнему отстает от "Ман Сити" на одно очко и, соответственно, сохраняет хоть и призрачные, но шансы на титул. Через неделю команда Юргена Клоппа примет "Вулвз", а "Горожане" поедут в гости к "Астон Вилле".

Лунин собирается покинуть "Реал". В клубе ищут украинцу замену

23-летний украинец наконец решился уйти туда, где ему предоставят постоянную практику, пишет Marca. Недавний перфоманс против "Кадиса" в Ла Лиге должен помочь Лунину с поиском нового клуба. "Реал", тем временем, присматривает Куртуа другого дублера - в частности, в поле зрения "Сливочных" попал Давид Оспина из "Наполи".

Де Дзерби проведет переговоры с президентом "Болоньи"

Владелец "Болоньи" Джузеппе Сапуто хочет назначить главным тренером Роберто де Дзерби, оказавшегося в сложном положении после вторжения российских войск в Украину. С УПЛ пока вообще ничего не ясно, с "Шахтером" - тоже. Между тем, в Италии у де Дзерби отличная пресса, а "Болонье" есть куда стремиться - сейчас она в таблице только 13-я. Кажется, все решится в ближайшее время.

Безус может сменить топ-клуб Бельгии на аутсайдера

У Романа летом истекает контракт с "Гентом", который клуб продлевать не будет. Бельгийские СМИ пишут, что после этого 31-летний украинец, вероятно, пойдет на понижение и подпишется в "Зульте-Варегеме", который закончил текущий сезон аж 16-м. За "Индейцев" Роман выступал с 2019-го и наиграл 18+18 в 119 матчах во всех турнирах, в целом не оправдав ожиданий клуба.

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