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Фулбек Динамо получил вызов в сборную Польши

Общие новости
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Временно он играет на родине

Фулбек Динамо получил вызов в сборную Польши

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в "Лехе" , получил вызов в сборную Польши.

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Сборная Польши будет выступать в Лиге А, где ее соперниками станут Нидерланды, Бельгия и Уэльс. В июне "кадра" проведет четыре поединка.

Напомним, что в активе Томаша 26 матчей (1 забитый мяч) за национальную команду

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В статье: Польша Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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