Фулбек Динамо получил вызов в сборную Польши

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в "Лехе" , получил вызов в сборную Польши.

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Сборная Польши будет выступать в Лиге А, где ее соперниками станут Нидерланды, Бельгия и Уэльс. В июне "кадра" проведет четыре поединка.

Напомним, что в активе Томаша 26 матчей (1 забитый мяч) за национальную команду