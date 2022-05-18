Фулбек Динамо получил вызов в сборную Польши
Временно он играет на родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который вторую часть сезона провел в "Лехе" , получил вызов в сборную Польши.
Сборная Польши будет выступать в Лиге А, где ее соперниками станут Нидерланды, Бельгия и Уэльс. В июне "кадра" проведет четыре поединка.
Напомним, что в активе Томаша 26 матчей (1 забитый мяч) за национальную команду
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Источник:ФК Динамо
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