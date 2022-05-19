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Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 мая

Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 мая.

Айнтрахт побеждает в Лиге Европы

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы, одолев в финале "Рейнджерс" (1:1, 5:4 пен). В основное время команды обменялись голами – во втором тайме счёт открыл форвард "джерс" Джо Арибо, после чего Рафаэль Борре восстановил паритет. После безголевого экстра-тайма всё решилось в серии послематчевых пенальти. Кевин Трапп отразил удар Аарона Рэмси, после чего Рафа Борре забил ещё и победный 11-метровый. "Орлы" выиграли свой первый еврокубок в новом столетии, а также дебютируют в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

Динамо осталось без посева в плей-офф квалификации ЛЧ

Неудача "Рейнджерс" в финале напрямую повлияло на расклад "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. Клуб из Глазго теперь будет вынужден проходить отбор к ЛЧ, и это лишило киевлян шансов на посев в раунде плей-офф. Во втором и третьем раундах отбора "Динамо" будет сеянным, но в плей-офф киевляне рискуют попасть на одну из двух самый рейтинговых команд – "Бенфику" или "Рейнджерс". Также "Динамо" не получит гарантированного места в группе какого-то из еврокубков.

Ничья сборной Украины

Сборная Украины менее чем через сутки после победы над "Эмполи" провела товарищескую игру против "Риеки". В таких условиях Петраков полностью изменил состав, что закономерно повлияло на результат. Третий майский товарняк СБУ закончился вничью – Денис Гармаш открыл счёт в матч после паса Буяльского в середине первого тайма, на что хорваты ответили точным выстрелом Дрмича перед перерывом. 1:1. 26 мая Украина сыграет с одной из африканских сборных. По словам Петракова, на 90% соперником "жёлто-синих" станет ДР Конго.

Будущее Левандовски

Президент "Баварии" Герберт Хайнер опроверг слухи о возможном трансфере Роберта Левандовски. Ранее поляк публично озвучил своё желание покинуть Мюнхен. В СМИ также появилась информация, что форвард согласовал контракт с "Барселоной". "Бавария" не собирается отпускать своего лидера до окончания текущего договора, действительного до 30 июня 2023 года. В этом сезоне Левандовски забил 50 голов в 45 матчах. Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в 50 миллионов евро.

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