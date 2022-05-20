Большой юбилей. Сегодня празднуют дни рождения сильнейшие вратари эпохи и африканец из ФИФА 100
Икер Касильяс, Петр Чех и Роже Милла
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 20 мая, свои дни рождения празднуют сразу два голкипера. Бывшему вратарю сборной Испании, "Реала" и "Порту" Икеру Касильясу исполняется 39 лет. Мадридец – чемпион мира и Европы, трехкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании и обладатель Кубка страны.
Является рекордсменом по сухим матчам в ЛЧ – 57 поединков без пропущенных мячей. В 2007 году снялся в полнометражном фильме режиссера Жауме Серры "Гол 2: Жизнь как мечта", где исполнил роль-камео.
Петр Чех – бывший голкипер "Спарты", "Ренна", "Челси", "Арсенала" и сборной Чехии. Он выигрывал бронзу ЕВРО-2004, становился чемпионом Европы до 21 года, выигрывал с лондонским клубом Лигу чемпионов и Лигу Европы.
С "синими" Петр также стал обладателем комплекта золотых медалей АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка страны. Чех увлекается не только футболом, но и музыкой. У него есть высшее юридическое образование.
Роже Милла тоже родился 20 мая, но в 1952 году. Камерунский нападающий дважды признавался лучшим африканским футболистом года (1976 и 1990), включен в список ФИФА 100.
Является обладателем рекорда финальных стадий чемпионатов мира — как самый возрастной автор забитого мяча, во время матча Камерун — россия на ЧМ-1994 ему было 42 года и 1 месяц. Участник трех ЧМ (1982, 1990 и 1994). Выступал за сборную Камеруна более 20 лет (1973—1994).
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