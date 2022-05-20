Легенда Милана Кака получил тренерскую лицензию уровня А
Бразилец уже ищет себе клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Милана", мадридского "Реала" и сборной Бразилии Кака получил тренерскую лицензию уровня А. Бразилец поделился в своих социальных сетях фото с сертификатом, предоставленным ему местной федерацией футбола по итогам пройденных подготовительных курсов.
"Учеба окончена, теперь не хватает только команды", - прокомментировал событие сам Кака.
Отметим, с лицензией уровня А бразилец сможет возглавлять коллективы низших дивизионов Бразилии. Также сертификат позволяет работать помощником главного тренера в элитных чемпионатах и руководить молодежными командами.
Напомним, что Кака повесил бутсы на гвоздь в 2017 после ухода из клуба МЛС "Орландо Сити".
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