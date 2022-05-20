Легенда Милана Кака получил тренерскую лицензию уровня А

Бывший полузащитник "Милана", мадридского "Реала" и сборной Бразилии Кака получил тренерскую лицензию уровня А. Бразилец поделился в своих социальных сетях фото с сертификатом, предоставленным ему местной федерацией футбола по итогам пройденных подготовительных курсов.

"Учеба окончена, теперь не хватает только команды", - прокомментировал событие сам Кака.

Отметим, с лицензией уровня А бразилец сможет возглавлять коллективы низших дивизионов Бразилии. Также сертификат позволяет работать помощником главного тренера в элитных чемпионатах и руководить молодежными командами.

Напомним, что Кака повесил бутсы на гвоздь в 2017 после ухода из клуба МЛС "Орландо Сити".