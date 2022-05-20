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россия в очередной раз заплатила по евробондам в валюте

Общие новости
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Оккупанты продолжают уходить от дефолта

россия в очередной раз заплатила по евробондам в валюте

фото из свободных источников

Новина українською

Минфин россии провел выплаты владельцам своих еврооблигаций в долларах и евро, как того требуют договоры, без попытки сделать это в рублях.

Речь идет о бумагах со сроком погашения в 2026 году в сумме 71,25 млн. долларов и в 2036 году в сумме 26,5 млн. евро. Отмечается, что средства получены платежным агентом по еврооблигациям, то есть российским депозитарием.

Отметим, что через пять дней подходит к концу лицензия, позволяющая рф проводить выплаты по долгу перед держателями бумаг в США, что до сих пор позволяло агрессору избегать дефолта.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что ведомство вряд ли будет продолжать действие лицензии, которая до сих пор позволяла рф избегать дефолта.

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В статье: деньги война с Россией
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Источник:
Минфин россии

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